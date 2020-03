Covid-19 – Annullato il “Life 2.0” di Verzuolo: si vaglia il rinvio a nuova data

L’emergenza epidemiologica del “Covid-19” fa “saltare” anche il “Life 2.0”.

L’evento, giunto alla sua diciassettesima edizione, ogni anno richiama migliaia di ragazzi a Verzuolo. L’edizione 2020, in programma dal 29 al 31 maggio, non si farà, “almeno non nelle consuete date di fine maggio, inizio giugno” spiega lo staff organizzativo del “Life”.

Il motivo della decisione assunta, ovviamente, è riconducibile “al virus che sta imperversando in gran parte del mondo e nell’Italia intera.

Ci sembra quindi opportuno – continua lo staff – perlomeno spostare l’evento, a data da destinarsi. Ci sono varie opzioni al vaglio, tra cui quello di ‘recuperarlo’ a settembre o addirittura non organizzarlo e rimandare tutto al 2021.

Purtroppo non dipende per nulla da noi, che avevamo già praticamente organizzato tutto, ma solo dalla diffusione del virus e dalle decisioni che adotterà di conseguenza il nostro Governo.

Le priorità in questo momento sono comprensibilmente altre, organizzare una manifestazione in cui ci si assembra in 4, 5mila persone non è possibile. Vedremo se durante l’anno le cose cambieranno o se dovremo aspettare l’anno nuovo.

Intanto noi, ovviamente restando a casa, continuiamo ad elaborare nuove idee e nuovi progetti per ripartire, quando tutto questo sarà finito, più entusiasti di prima!”.