Cuneo, già 9 le vittime dell’infezione. A quota 100 i positivi, 162 persone in isolamento fiduciario

Si è conclusa la riunione odierna del Centro Operativo Comunale presieduto dal sindaco di Cuneo Federico Borgna. Gli ultimi dati acquisiti evidenziano il persistere dell’emergenza sanitaria anche sul nostro territorio. A Cuneo sono infatti 100 le persone risultate positive (9 di queste sono purtroppo decedute) e 162 gli isolamenti fiduciari attivi (dati aggiornati a ieri sabato 28 marzo).



È quindi sempre più necessario continuare a seguire scrupolosamente le disposizioni per il contenimento del contagio ed evitare il più possibile di uscire di casa, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.



Per rimanere aggiornati su informazioni e nuove disposizioni è possibile aderire al Servizio Sms della Protezione Civile, per iscriversi compilare il modulo pubblicato qui. Invitate parenti, amici e conoscenti ad attivare il servizio, più iscritti ci saranno maggiore sarà l’efficacia.



Nel ricordare il numero unico 0171.44.44.44 del Comune, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18 per fornire informazioni di carattere non sanitario e richieste di chiarimenti, si segnala che per necessità e difficoltà particolari in ambito sociale e di volontariato si può chiamare il Segretariato sociale attivato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (tel. 0171-334666). Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 13.