Lesegno: primo caso di Coronavirus in paese, famiglia in isolamento

Il Coronavirus è arrivato anche a Lesegno, Comune ubicato a metà strada fra Vicoforte e Ceva: la conferma giunge direttamente dal sindaco, Emanuele Rizzo, attraverso una nota diffusa sui canali telematici municipali.

"Con la presente, al momento si segnala sul nostro territorio un'infezione da Covid-19 - ha dichiarato il primo cittadino -. La persona in questione è attualmente ricoverata presso l'ospedale di Mondovì. I familiari stanno bene, non presentano alcun sintomo e sono in 'isolamento fiduciario' presumibilmente fino al prossimo 8 aprile compreso. Come da protocollo sanitario, sono monitorati dagli uffici Asl".

Il sindaco Rizzo ha inoltre precisato che "non si conoscono per ora la fonte e il luogo del contagio", ricordando poi che "gli uffici comunali sono aperti al pubblico solo su appuntamento per le urgenze".

Sul sito del Comune (www.comune.lesegno.cn.it) sono pubblicati gli aggiornamenti in merito all'emergenza Coronavirus, unitamente alla documentazione e ai link dei siti istituzionali di riferimento. "Ribadisco - ha concluso - che se vogliamo fermare la diffusione del virus, abbiamo di fronte a noi una sola scelta: restare a casa e limitare il più possibile gli spostamenti".