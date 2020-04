Manta, il sindaco: "In paese nuovi casi di positivi al Coronavirus" (VIDEO)

E’ giunta poco dopo le ore 12 di oggi la comunicazione con la quale l’autorità sanitaria ha informato il sindaco di Manta, Paolo Vulcano, che nel territorio del suo Comune si sono registrati due nuovi casi di persone positive al Coronavirus.

A darne conto lo stesso primo cittadino, che informa la cittadinanza di come i soggetti interessati si trovini "attualmente in quarantena presso le rispettive abitazioni". "A loro e alle loro famiglie va tutto il nostro sostegno", ha aggiunto il sindaco spiegando poi come questi sarebbero "i primi casi presenti sul territorio, in quanto i precedenti riguardano un residente con domicilio fuori provincia e uno ricoverato al Carle di Cuneo".





"Ad oggi continuano a esserci persone in isolamento fiduciario, con le quali abbiamo un costante contatto telefonico", ha ancora aggiunto, rilevando infine come, "pur notando una grande collaborazione da parte dei cittadini, continuano a esserci troppi movimenti all’interno del paese: vi chiedo pertanto – ha concluso – il rispetto delle disposizioni che sono state impartite da Stato e Regione a tutela non solo vostra ma anche di chi, per qualunque ragione, è in contatto con voi".