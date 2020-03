Mondovì: al via una raccolta fondi per il "Sacra Famiglia"

"Le note restrizioni imposte dal Coronavirus non ci permettono ad oggi di svolgere la nostra consueta opera di volontariato all'interno dell'istituto 'Sacra Famiglia' di Mondovì - spiegano dal direttivo del sodalizio -, ma vorremmo essere comunque collaborativi esprimendo la nostra vicinanza ai ricoverati e la nostra gratitudine al personale tutto. L'ente sta affrontando notevoli costi aggiuntivi per fronteggiare questa emergenza (assunzione personale, maggiori consumi del materiale per le disinfezioni, guanti, mascherine) e pensiamo quindi che il nostro aiuto potrebbe sintetizzarsi in una gara di solidarietà. Per fare questo abbiamo bisogno, però, di tutti voi!".