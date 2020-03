Distanti ma uniti: gli studenti di Saluzzo ballano sulle note di Jovanotti (VIDEO)

Detto di come la didattica a distanza si stia declinando in vari modi, in queste ore sta spopolando sul web un video realizzato da una settantina di ragazzi del Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo, che hanno deciso di ballare “da casa” sulle note de “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”, una delle più celebri e romantiche canzoni di Jovanotti.

Come detto, il flash mob sta diventando virale, proprio come avvenne per il lavoro messo in rete poco prima di Natale.

«L’iniziativa – ha detto la dirigente Alessandra Tugnoli - si lega a tutto il percorso comunicativo multimediale intrapreso tra scuola e studenti, fatto di lezioni, di verifiche e interrogazioni, ma anche di momenti che valorizzano l’espressività musicale e corporea e rappresentano molto bene l’intento della scuola di prendersi cura degli studenti nell’interezza della loro persona. Un grandissimo grazie va quindi a tutti i docenti che in questo periodo stanno lavorando a distanza, usando risorse proprie e tempi spesso molto più ampi di quelli del consueto orario scolastico e i più calorosi complimenti vanno ai professori Marta Campanella ed Enrico Miolano, che hanno curato la realizzazione del flash mob, e allo studente Lorenzo Chiattone, della classe 5ª DB, indirizzo “Design dell’arredo”, che a tempo di record ha montato il video. Sono certa che quando tutto questo sarà finito avremo tutti imparato a guardarci con occhi diversi e a comprendere meglio il valore della scuola».