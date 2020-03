Saluzzo, all'ospedale arrivano pazienti Covid dal torinese, a bordo delle ambulanze dell’Esercito

Attrezzato sin dalla prima metà del mese con nuovi posti di terapia intensiva (da 7 a 11) e con l’allestimento, al primo piano, di un reparto Covid da 30 posti-letto, anche l’ospedale di Saluzzo rappresenta in questa complessa fase emergenziale una preziosa risorsa per il sistema sanitario regionale, potendo ricevere pazienti da altre zone del Piemonte – il Torinese in primis – in questo momento in difficoltà nel dare assistenza alle numerose centinaia di soggetti ospedalizzati dopo essere stati colpiti dall’infezione.

Nelle foto l’arrivo delle ambulanze dell'Esercito italiano e della Croce rossa di Beinasco.