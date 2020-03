Tra Langhe e Roero un totale di 160 contagi e 13 decessi. 770 i tamponi effettuati dall’Asl

A ieri sera, sabato 29 marzo, erano 770 i tamponi effettuati su residenti dell’Asl Cn2, sia dal Sisp sia in sede ospedaliera: 744 effettuati dai servizi dell’Asl, i restanti da altre aziende sanitarie).



Tra i risultati attualmente disponibili (alcuni, infatti, sono ancora in corso di processazione), 161 sono risultati positivi, residenti in 18 comuni della Asl Cn2. L’età media complessiva dei soggetti risultati positivi è stata di 58 anni.

Si sono verificati ad oggi 13 decessi (età media 81 anni), mentre i guariti (no sintomi, doppio esito negativo del tampone) sono 4.



Dei pazienti risultati positivi, 27 (17%) sono rimasti asintomatici o hanno avuto sintomi molto scarsi, 53 (33%) hanno avuto una forma influenzale trattata a domicilio, mentre 81 persone (50%) hanno avuto un accesso in ospedale. L’età media di questi ultimi è di 67 anni.

Le persone in isolamento fiduciario domiciliare sono state in totale 589, e 296 hanno terminato il periodo di quarantena.



DONAZIONI PER 90MILA EURO

Molti cittadini hanno deciso di supportare gli operatori dell’Asl con donazioni spontanee sul conto corrente dell’Asl (indicazioni sul sito internet): la cifra finora raccolta è di circa 90.000 euro, a testimonianza della grande generosità delle comunità di Langhe e Roero e della loro vicinanza agli operatori sanitari.

Le cifre raccolte sono state utilizzate per acquistare dispositivi di protezione (mascherine, camici, tute, ecc.) e apparecchiature per l’assistenza (non solo ventilatori, ma anche apparecchiature di laboratorio, ecografi polmonari e termometri digitali).