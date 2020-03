Villanova Mondovì: secondo caso di Coronavirus presso la casa di riposo "Don Rossi"

Secondo caso di positività al Coronavirus presso la casa di riposo "Don Bartolomeo Rossi" di Villanova Mondovì: dopo la "paziente 1", purtroppo deceduta nei giorni scorsi, nella serata di ieri, sabato 28 marzo 2020, l'autorità Sanitaria ha informato il Comune del fatto che un altro ospite della struttura ha contratto il Covid-19.

L'uomo si trova attualmente in isolamento presso l'ospedale "Regina Montis Regalis", dove è stato trasferito in queste ore.

"La situazione della casa di riposo 'Don Bartolomeo Rossi' - spiegano dal municipio - è oggetto di costante monitoraggio, nel tramite del tavolo di coordinamento allo scopo costituito dall'amministrazione comunale e dalla casa di riposo stessa; precisiamo, a tale riguardo, che tutte le disposizioni vengono adottate in stretta sinergia con gli organi competenti dell'Asl Cn1, che ringraziamo per la disponibilità. Rinnoviamo, inoltre, il nostro ringraziamento a tutti gli operatori che stanno lavorando, in queste ore difficili, a servizio della struttura".

Infine, un'ulteriore raccomandazione alla popolazione: "Invitiamo tutta la cittadinanza a rispettare rigorosamente le norme di legge, non uscendo di casa se non per le spese indifferibili o urgenti. Lo spirito di sacrificio e il rispetto delle regole determinano la maturità di una comunità: siamo certi che i villanovesi risponderanno al nostro appello con il consueto senso di responsabilità".