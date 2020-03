Gianna Gancia: "Non è il tempo di fare la guerra, è il tempo di fare l'Europa"

Così Gianna Gancia, eurodeputata della Lega, che aggiunge un appello ai governi nazionali europei, impegnati nel drammatico contrasto alla pandemia: "Vostri illustri predecessori, in tempi ben più tragici, seppero erigere la Comunità dove altro non c'era che macerie e disperazione. Ora si tratta di fare l'Europa, erigendo una casa comune, liberale e solidale, dove ancora prevalgono gli egoismi nazionali. Gli egoismi di chi non vuol mettere niente in comune. Così come quelli di chi vuol avere magari senza accettare come contropartita condizioni, non giugulatorie ma di buon senso".