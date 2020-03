Verduno, residente all’estero dona mascherine per tutto il paese

Mentre nel nuovo ospedale realizzato ai piedi del paese iniziavano ad arrivare i primi medici e infermieri, tra le case del centro langarolo Comune e Protezione civile provvedevano alla distribuzione delle mascherine chirurgiche acquistate dall’Amministrazione comunale con un primo ordine alla ditta Miroglio: "Una mascherina per ogni famiglia – spiega il sindaco Marta Giovannini –, una prima provvista sufficiente a fare sì che i verdunesi siano adeguatamente protetti quando devono recarsi fuori comune per fare la spesa 'grossa', visto che in paese non ci sono negozi".



"Dopo aver fatto quel primo ordine – fa sapere il primo cittadino –, ci è arrivata notizia della generosa donazione effettuata da un nostro concittadino residente all'estero. Uno stock di mascherine che copriranno il fabbisogno di tutti i nostri cittadini, nessuno escluso. Ora siamo in attesa che arrivino, speriamo che il pacco non venga bloccato alla frontiera. Intanto voglio ringraziare pubblicamente il nostro benefattore a nome di tutta la nostra comunità".