Coronavirus, congedi: anche se a distanza, il patronato Epaca di Coldiretti è ancor più vicino ai cittadini

Nella situazione di allerta determinata dalla diffusione del Covid-19, si fa strada il desiderio di contribuire agli sforzi che i cittadini stanno compiendo per arginare l’epidemia. È per questo che EPACA Cuneo, il Patronato di Coldiretti che nella Granda assiste e tutela tutti i cittadini per il conseguimento dei benefici previdenziali, sociali, assistenziali – intende incrementare le modalità di usufruire dei servizi offerti con l’impegno di non lasciare mai nessuno da solo.

“Ci facciamo ancora più prossimi fornendo i nostri recapiti telefonici così che ogni richiesta di consulenza o prestazioni, comprese quelle inerenti le nuove misure previste dal Decreto ‘Cura Italia’, possa essere presa in carico senza che il cittadino si sposti dalla propria abitazione” dichiara il Responsabile provinciale EPACA Roberto Bianco, che spiega: “Tra i nostri servizi attivi figurano quelli riguardanti le pensioni, la NASPI, l’invalidità, i congedi parentali e l’indennità”.

Il Patronato EPACA è, dunque, disponibile e raggiungibile telefonicamente – dal lunedì al venerdì tutte le mattine in orario 8.00-12.30, il martedì e il venerdì anche in orario 14.00-17.30 – presso l’Ufficio provinciale EPACA (tel. 0171/447265) e presso tutti gli Uffici Zona: Alba (tel. 0173/292704), Bra (tel. 0172/429430), Ceva (tel. 0174/701103), Cuneo centro (tel. 0171/447227), Fossano (tel. 0172/698736), Mondovì (tel. 0174/560230), Saluzzo (tel. 0175/210234), Savigliano (tel. 0172/727001), oltre che presso il Centro Servizi alla Persona (tel. 0171/698026).

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it​.