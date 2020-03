Dove andare in vacanza in Puglia nel 2020

L’estate è più vicina di quanto si possa immaginare, ed è per questo che è già arrivato il momento di pensare a dove andare in vacanza. La Puglia mette a disposizione degli amanti dei viaggi un ampio ventaglio di opportunità, con mete popolari e destinazioni meno note in grado di assecondare i desideri di tutti. Per esempio Vieste è la location da preferire se si ha voglia di litorali sabbiosi e relax in spiaggia. Questa località propone anche uno splendido centro storico, da cui è possibile arrivare in spiaggia direttamente a piedi. Profonde e larghe, le spiagge di Vieste non sono mai troppo affollate, e sono ideali per tutta la famiglia; tra le migliori si ricordano la spiaggia di Scialara e quella di San Lorenzo.

Gallipoli e Ostuni

Chi ha voglia di location più mondane, invece, può optare per Gallipoli o per Ostuni, magari usufruendo dei pacchetti vacanze Eden Viaggi . Gallipoli, in particolare, ha contribuito a rendere il Salento una meta imperdibile per tutti gli italiani. Non a caso la cittadina è stata ribattezzata come la Perla dello Jonio; al di là della movida e della vita notturna che attirano molti giovani, merita di essere scoperto il centro storico, un caleidoscopio di palazzi e di chiese in stile barocco. La Basilica Concattedrale di Sant’Agata è, con tutta probabilità, il monumento più famoso. Dalla provincia di Lecce a quella di Brindisi, Ostuni è celebre grazie alle scalinate che caratterizzano il suo centro storico, ed è nota come Città Bianca per il colore delle casette del centro in roccia calcarea.

Polignano a Mare

Polignano a Mare ha fatto da location a molti film italiani degli ultimi anni, grazie al lavoro della Apulia Film Commission. Situata a poco più di 30 chilometri di distanza da Bari, è la location ideale per godersi splendide passeggiate con il panorama del mar Adriatico sullo sfondo.

Una vacanza sul Gargano

Anche il Gargano merita di essere annoverato tra le mete da privilegiare in occasione di una vacanza in Puglia per la prossima estate. Il massiccio montuoso, che si trova in provincia di Foggia, si estende su una superficie di circa 70 chilometri ed è consigliato a tutti coloro che hanno lo spirito di avventura e desiderano restare a contatto con la natura. Del Parco Nazionale del Gargano fa parte, tra l’altro, la Foresta Umbra. Ma non c’è solo la montagna: chi preferisce il mare, infatti, può optare per località come Rodi Garganico e Peschici.

Castel del Monte

In provincia di Barletta Andria Trani c’è Castel del Monte, che l’Unesco ha inserito addirittura nel novero dei patrimoni mondiali dell’umanità da proteggere. Si tratta di un edificio di origini medievali che fu costruito nel Duecento, reso unico dalla sua pianta ottagonale. Il castello si trova sulla sommità di un colle da cui si può dominare con lo sguardo la valle della Murgia.

Gli altri posti da non perdere in Puglia

La Cattedrale di Trani è un altro monumento di prestigio: celebre per la pietra bianca, è un vero spettacolo di arte e architettura. In provincia di Bari, invece, ci sono i trulli di Alberobello, veri e propri gioielli della valle d’Idria. Anche chi non è mai stato sul posto conosce i trulli per averli visti almeno una volta in foto o in video: si tratta di abitazioni con un tetto a forma di cono e con la pianta circolare dotate di un rivestimento in pietre piatte, le cosiddette chianche. Osservare i trulli dall’alto è sorprendente e affascinante: sembra di trovarsi in un luogo da fiaba.