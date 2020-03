Il Cenacolo di valore vince l'emergenza diventando online e ricominciando da Beppe Ghisolfi

Dalla tavola ai tavoli: quelli dei personal computer da cui si collegheranno "in remoto" gli ospiti del Cenacolo di Valore, il prestigioso evento ideato dal Professor Francesco Sansone, esperto economico e bancario di rilievo riconosciuto in Italia e all'estero, che sconfigge l'emergenza attuale assumendo l'innovativa versione della videoconferenza.

Una veste tecnologica e interattiva nella quale debutterà il prossimo imminente primo aprile con l'amico e Banchiere Beppe Ghisolfi che interverrà in collegamento skype dalle 19 alle 20 sul tema dell'economia e sugli strumenti necessari a impedire che la stessa vada in rianimazione o possa soccombere di fronte a lentezze burocratiche italiane o divisioni politiche europee.

Si tratta di un complesso di questioni che proprio Ghisolfi, in qualità di Banchiere e comunicatore, sta spiegando e rilanciando al grande pubblico reale che ne segue le molto popolari videorubriche promosse su Youtube e sui social network dalla Fondazione Feduf per l'educazione finanziaria: dal Mes al Patto di stabilità, dalla recessione al Pil, dal Quantitative easing all'helicopter money, fino alle grandi differenze fra gli aiuti totali e diretti del Governo Trump e quelli invece decisi dagli Stati europei.

"I Cenacoli di Valore hanno confermato il proprio appeal e gradimento testimoniati dai giudizi e dalle attestazioni di stima di quanti vi hanno preso parte fino allo scorso mese di gennaio, prima che l'emergenza attualmente in corso in Italia e nel mondo ne rendesse necessaria la sospensione come sede conviviale di personale incontro a tavola.

Proprio per questo però - commenta il loro fondatore, Professor Sansone - abbiamo deciso di non privare il nostro affezionato e altamente qualificato pubblico di affezionati ospiti relatori e partecipanti, utilizzando le possibilità delle tecnologie interattive per rinnovare le occasioni della vicinanza di pensieri, opinioni e intendimenti, intervenendo ognuno dalle proprie case.

Desidero ringraziare l'amico Beppe Ghisolfi che, da esperto comunicatore competente e diretto quale è, con una grande confidenza nel dialogo anche interattivo sui temi economico-finanziari reali, darà vita a un dialogo prezioso e di assoluto interesse con gli invitati alla prima edizione online del Cenacolo, che saprà rinnovare nella forma della videoconferenza il proprio essere sede di confronto privilegiato fra le classi dirigenti del Paese. Perché l'emergenza passerà, ma l'economia dovrà evitare il contagio oggi per ricreare il benessere subito dopo".