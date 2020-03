Giornata mondiale dell'Endometriosi: nel week-end il municipio di Mondovì si è tinto di giallo

In tempi come quelli che stiamo vivendo, scanditi da continui aggiornamenti in merito all'emergenza sanitaria connessa al Coronavirus, a molti potrà essere sfuggito un appuntamento importante per tutto l'universo femminile: sabato 28 marzo si è celebrata la giornata mondiale per la consapevolezza sull'endometriosi.

Trattasi di una patologia che purtroppo colpisce 176 milioni di donne sul pianeta ed è una delle principali cause di infertilità femminile, spesso accompagnata da una diagnosi tardiva, con annesse conseguenze invalidanti sul piano della salute, ma anche della gestione della propria quotidianità.

Una lotta alla quale ha aderito anche Mondovì; questo fine settimana, infatti, il municipio del capoluogo monregalese è stato illuminato di giallo, per mezzo di un faro ubicato al primo piano del palazzo comunale. Un colore, un simbolo teso a promuovere la diagnosi precoce, la consapevolezza della malattia e la cura adeguata.