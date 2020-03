Max, il gatto che ieri si era smarrito nella zona di via Francesco Andrietti vicino al palazzetto e alla piscina di Fossano, è stato ritrovato poco dopo il lancio dell'appello tramite la nostra testata.

In tanti hanno chiamato al numero indicato e in poche ore Max è tornato a casa, per la gioia dei suoi padroni, che ringraziano tutti per l'aiuto.