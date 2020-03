UNA FORESTA CHE CRESCE

Ogni giorno uno spunto per continuare a sperare, per potenziare la resilienza e per riadattare la propria vita alle nuove condizioni.

Una quarantena “senza manuale di istruzioni” ci induce a riflettere sull’imprevedibilità della vita e può diventare slancio per rimettersi in gioco e continuare a crescere, nonostante il dolore e la paura.

Gli psicologi del Trauma Center del S.Croce Maura Anfossi, Gemma Falco, Cristina Giordana, Andrea Pascale, Arianna Piacenza.

In soli otto giorni da quando abbiamo lanciato la proposta dell’albero della resilienza abbiamo ricevuto più di 50 disegni. Grazie ad ognuno di voi, bambino, adolescente, adulto che ha contribuito a far crescere la nostra foresta.

Grazie al sostegno dei vostri genitori, degli Assessori del Comune di Cuneo e degli insegnanti che hanno diffuso la nostra iniziativa. Ogni albero che ci riceviamo è un prezioso contributo che ci fa sentire in cordata nel percorrere insieme questa strada impervia della quarantena.

Ogni disegno che ci avete inviato, accompagnato dalle vostre parole di sostegno e gratitudine, è un incoraggiamento a continuare il nostro lavoro di supporto psicologico. Ci da’ nuovi elementi per leggere cosa sta succedendo a chi vive questa esperienza e ci permette di comprendere quali sono le strade più efficaci di supporto per chi resta in casa, per chi si trova in un letto di degenza e per gli operatori sanitari che dedicano il Loro impegno a chi è in ospedale.

Continuiamo insieme a far crescere questa foresta per diventare una comunità sempre più resiliente.

Gli psicologi del Trauma Center Psicologico dell’Ospedale Santa Croce-Carle.