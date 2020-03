Anche a Savigliano un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid-19

Anche il sindaco di Savigliano, Giulio Ambroggio, aderirà al minuto di silenzio in ricordo dei tanti, troppi, morti da Coronavirus in Italia.

Alle ore 12 tutti i primi cittadini della nazione, di fronte al proprio comune indosseranno la fascia tricolore per osservare questo momento in memoria di coloro che purtroppo non ce l’hanno fatta a vincere la malattia.





“Invito tutti i saviglianesi - scrive il sindaco - restando a casa, ad unirsi alla stessa ora nel ricordo delle vitime di questa epidemia”.