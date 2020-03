Attenzione alle truffe: anche a Cuneo i volantini sui falsi controlli del Ministero dell’Interno nelle abitazioni private

Gli ultimi dati acquisiti evidenziano il progredire nel contagio anche nella nostra città. È quindi necessario continuare a seguire scrupolosamente le disposizioni per il contenimento del contagio ed evitare il più possibile di uscire di casa, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Tra gli argomenti analizzati in sede Coc, anche la questione relativa alle risorse stanziate dalla Protezione Civile a favore dei Comuni e da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare. Per il Comune di Cuneo stiamo parlando di 297.651 euro. Un gruppo di lavoro sta studiando le misure messe in campo e a brevissimo verranno definite le modalità e i tempi di erogazione dei contributi.

È importante mantenere alta l’attenzione anche per evitare truffe. In questi giorni all’ingresso di alcuni condomini, sui social e via WhatsApp, stanno comparendo dei falsi volantini del Ministero dell’Interno in cui si invitano i cittadini a lasciare le proprie abitazioni private per permettere verifiche e controlli delle autorità nelle case. Sono assolutamente falsi , nessuno sta facendo questo tipo di verifiche. Se lo vedete affisso nel vostro condominio o se qualcuno vi suona alla porta con questa scusa, chiamate le Forze dell’Ordine!

Per rimanere aggiornati su informazioni e nuove disposizioni si ricorda che è possibile aderire al Servizio Sms della Protezione Civile , per iscriversi compilare il modulo pubblicato qui. Invitate parenti, amici e conoscenti ad attivare il servizio, più iscritti ci saranno maggiore sarà l’efficacia.