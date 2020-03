Covid-19: nuovo caso di contagio a Sommariva del Bosco (VIDEO)

"Mi permetto in modo rispettoso - dice il vice sindaco Pedussia - di dare un "tiratina di orecchie" ai quei sommarivesi che non hanno ancora capito che siamo in guerra contro il Coronavirus: ancora in troppi stanno uscendo di casa, ancora troppe auto sono in giro. In base alle segnalazioni della Polizia municipale emergono auto che attraversano i varchi videosorvegliati non rispettando le misure del decreto in base all'emergenza sanitaria del momento. Oltretutto, sono ancora troppe le polemiche sui divieti imposti dal Dpcm (come evitare di fare la spesa nei supermercati in altri Comuni vicini per evitare la diffusione del contagio) non compresi dai cittadini, i quali pensano siano decisioni dell'amministrazione comunale. Invito tutti a non diffondere false comunicazioni e a rispettare qualsiasi volontà sarà espressa dalla Prefettura"