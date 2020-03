Da martedì inizia la distribuzione delle 5.500 mascherine alle famiglie di Borgo San Dalmazzo

Inizierà domani – martedì 31 marzo 2020 – la distribuzione gratuita presso i diversi domicili del territorio di Borgo San Dalmazzo delle 5.500 mascherine sanitarie del tipo usa e getta acquistate dall’Amministrazione comunale.

A ciascun nucleo familiare residente sarà offerto un dispositivo, in considerazione del fatto che le temporanee restrizioni alla libera circolazione delle persone prevedono l’uscita di un solo componente per ogni famiglia per il soddisfacimento delle necessità ordinarie indifferibili.

La consegna sarà effettuata a cura dei Volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Si precisa che:





i Volontari addetti alla distribuzione vestiranno l’uniforme della Protezione Civile e saranno pertanto facilmente identificabili;





i Volontari non sono autorizzati a chiedere o ricevere denaro per la consegna delle mascherine;





i Volontari non eseguono alcun tipo di prestazione sanitaria, parasanitaria e tanto meno tamponi per la ricerca del virus e non entreranno all’interno delle abitazioni e delle proprietà private;





si prega di non trattenere i Volontari oltre al tempo strettamente necessario per la consegna delle mascherine;





qualora non fosse possibile procedere alla consegna personale, le mascherine saranno inserite in sacchetti e depositate nelle buche per la corrispondenza.





L’Amministrazione comunale ringrazia Gruppo Comunale di Protezione Civile – A.I.B. e la Ditta Europlast s.r.l. di Bertone per fornitura gratuita dei sacchetti contenitori delle mascherine.