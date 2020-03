Dal Rotary Alpi del Mare e Club Cuneo 1925, 2mila mascherine ai medici di Medicina generale

Il Rotary Club Cuneo Alpi del Mare ed il Rotary Club Cuneo 1925 hanno fatto dono all'Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Cuneo di 2000 mascherine chirurgiche per l'emergenza Covid-19 da destinare ai medici di Medicina Generale del territorio di Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Dronero.

A queste, come ci hanno già anticipato, si aggiungeranno altre 4000 mascherine per coprire ulteriori carenze del nostro territorio, appena in loro possesso.

I ringraziamenti di Claudio Blengini, vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Cuneo: "La valenza della donazione è assolutamente rilevante in questo momento, in cui la carenza dei presidi protettivi persiste acuta condizionando la sicurezza degli operatori sanitari e degli stessi pazienti. Ringrazio a nome del Consiglio".