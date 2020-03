Due decessi in casa di riposo a Ormea, ma "non è Coronavirus"

Ormea conta sempre e solo un caso di Coronavirus confermato: la precisazione giunge via Facebook direttamente dal sindaco, Giorgio Ferraris, ed è legata ad alcune voci che avevano paventato la possibile esistenza di altri contagi.

"Utilizzo questo canale per una comunicazione non istituzionale, ma comunque opportuna, considerato che alcune persone mi hanno chiesto delucidazioni in merito - ha esordito il primo cittadino -. I due decessi che si sono verificati nella nostra casa di riposo non sono dovuti e non hanno alcun collegamento con il contagio da Coronavirus".

Il sindaco ha aggiunto che "al momento nel nostro Comune risulta sempre una sola persona contagiata, per fortuna attualmente in buone condizioni di salute. Per motivazioni diverse, di lavoro o di possibili contatti a rischio, sono stati fatti altri tamponi a nostri concittadini, tutti risultati negativi. Resistiamo!".