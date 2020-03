Emergenza Coronavirus: il Banco Azzoaglio di Ceva dona 5mila euro a Garessio

Su richiesta dell'amministrazione comunale di Garessio, il Banco Azzoaglio di Ceva ha prontamente provveduto a deliberare l'erogazione di un contributo pari a 5mila euro per l'approvvigionamento di DPI (dispositivi di protezione individuale contro il Coronavirus), quali mascherine, camici, guanti da distribuire a popolazione, operatori sanitari e volontari.

"Una prima tranche - ha dichiarato il sindaco, Ferruccio Fazio - sarà subito utilizzata per la distribuzione di mascherine di tipo chirurgico che avverrà a partire da mercoledì 1° aprile 2020 a tutti i garessini che ne stanno facendo richiesta. A tal proposito rinnoviamo l'invito alla collaborazione da parte di tutti i cittadini per informare anche le persone impossibilitate ad accedere a questa comunicazione o per segnalarci casi di particolare necessità".

Infine, l'amministrazione del Comune valtanarino rivolge il più sentito ringraziamento al Banco Azzoaglio "per la generosità dimostrata nei confronti della comunità garessina".