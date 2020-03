Emergenza Covid-19: a Racconigi in arrivo 57 mila euro per i buoni spesa

Il Comune di Racconigi si attiva per far partire nei tempi più rapidi possibili il sistema dei buoni spesa, attuando così l’Ordinanza del Presidente del Consiglio del 29 marzo 2020.

La somma complessiva erogata è di 57 mila euro. “Stiamo valutando eventuali implementazioni - spiegano dall’Amministrazione - che possono arrivare direttamente dalle casse del Comune ed eventualmente dal buon cuore dei cittadini, delle imprese, delle associazioni, che in queste occasioni non si sono mai sottratti dall’esprimere solidarietà. l riguardo vogliamo già ringraziare i tanti esercenti racconigesi che in poche ore si sono resi disponibili a questo servizio, tanto nuovo quanto complicato, per renderlo prontamente fruibile”.

"Siamo pronti - aggiunge il sindaco Valerio Oderda - domani approveremo i regolamenti e i moduli per fare richieste. Abbiamo anche ipotizzato i regolamenti per gli esercenti che aderiscono all’iniziativa. Chiaramente è una sperimentazione, una situazione molto complessa, ma siamo ben lieti di fare la nostra parte".

Destinatari saranno quelle persone spesso non avvezze ad utilizzare i servizi sociali ma che, in questo momento, sono privi delle risorse necessarie per il sostentamento proprio e dei propri familiari. "Ci rivolgiamo in particolare ad artigiani e commercianti che magari non stanno lavorando e sono in grande difficoltà - specifica il primo cittadino -. I soggetti destinatari prima di tutto sono questi. Soggetti che stanno pagando più duramente la chiusura della propria attività e che diversamente non ricevono altri sussidi".

Resta poi l’invito alle attività commerciali del settore alimentari e della somministrazione al domicilio a comunicare la propria disponibilità al seguente indirizzo di posta elettronica del Comune: fossati@comune.racconigi.cn.it

I cittadini possono contattare i seguenti numeri telefonici del Comune- Area Servizi socio assistenziali, per avere maggiori informazioni e per richiedere i buoni spesa: 0172 821615 - 0172 821648.

La relativa modulistica sarà pubblicata al più presto sul sito del Comune: www.comune.racconigi.cn.it o potrà essere ritirata presso gli uffici dell’Area Servizi socio assistenziali previo appuntamento tramite telefono ai numeri sopra indicati.