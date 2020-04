Emergenza Covid-19: il Comune di Fossano individua un fondo di 300mila euro per il rilancio economico

«Come già vi avevo anticipato qualche settimana fa in una delle mie prime dirette con la mia giunta, assieme al presidente della commissione finanze Luca Avena, ci siamo attivati per individuare le misure economiche da mettere in atto per ripartire dopo questo periodo» quanto spiegato dal sindaco di Fossano Dario Tallone in una diretta sulla sua pagina Facebook.

Al momento la giunta ha rinviato al 30 settembre, con promessa che se l'emergenza andrà avanti verranno adlttate ulteriori proroghe:

• Cosap - canone occupazione suolo pubblico

• TARI - Tassa Rifiuti

• Fitti attivi comunali

«Ho poi chiesto personalmente agli uffici comunali di verificare la fattibilità di una eliminazione totale di queste, di andare quindi a scorporare le quote per i giorni che le attività sono state chiuse. Non è giusto ad esempio che un bar continui a pagare il suolo pubblico pubblico per un dehor che non sta utilizzando» continua il primo cittadino.

Per far fronte a questa, e altre situazioni, è stato individuarto un apposito fondo superiore ai 300mila euro. Verranno poi restituite alle famiglie le quote della tariffa scuolabus per i giorni in cui questo non è stato utilizzato causa la chiusura delle scuole.