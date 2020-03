Il governatore e quella promessa mantenuta: Verduno "ospedale polmone" per accogliere malati da tutta la regione

Non è voluto mancare, il governatore Alberto Cirio, all'appuntamento con la giornata che ha sancito l’ufficiale entrata in funzione del nuovo ospedale di Verduno.

Nel luglio scorso, durante l’ennesimo sopralluogo alla struttura ancora incompiuta, il neo eletto presidente della Giunta regionale aveva dichiarato che, in ragione dei ritardi e delle lungaggini che negli anni ne avevano continuamente posticipato l’apertura, qui non si sarebbe tenuta alcuna inaugurazione.



E’ stato di parola, alla fine, anche se pochi mesi fa il presidente regionale non poteva ovviamente immaginare che la scelta di evitare passerelle, per salutare il varo dell’edificio da dieci piani costruito a metà strada tra Alba e Bra e intitolato agli industriali Michele e Pietro Ferrero, sarebbe diventata una fatale necessità, mentre alla sua giunta – con lui ieri qui c’erano l’assessore alla Sanità Luigi Icardi, il commissario Giovanni Monchiero e i vertici della Fondazione Nuovo Ospedale, col presidente Bruno Ceretto e il direttore Luciano Scalise – sarebbe toccato affrontare la peggiore emergenza che il Piemonte abbia vissuto dal secondo Dopoguerra a questa parte



Nelle ore in cui nei moderni spazi del nuovissimo ospedale langarolo erano da poco giunti i primi gruppi di infermieri, in vista dell’arrivo dei primi venti pazienti attesi per oggi, Cirio ha voluto presentare questo fondamentale presidio "da oggi a disposizione della sanità piemontese in emergenza".



"Una struttura – ha spiegato - che oggi rappresenta una risorsa per tutto il Piemonte. Un ospedale che verrà utilizzato per accogliere tutti i pazienti malati di Coronavirus che, superata la fase della acuzie, cioè la fase del massimo aggravamento della malattia, hanno la necessità di continuare a essere assistiti, di essere curati".



Per il momento si fruirà di "55 camere, di cui 33 già immediatamente operative, e soprattutto di un reparto di terapia intensiva, con tre letti di intensiva e altri per la sub-intensiva, a disposizione per eventuali emergenze che si dovessero verificare".



"La struttura è operativa – ha continuato –, grazie anche all’enorme lavoro di reperimento del personale che si è fatto. Sono stati fatti bandi importanti per assumere infermieri e medici. Abbiamo richiamato dalla pensione alcuni medici, e li voglio ringraziare, che hanno dato la loro disponibilità a venire nuovamente a combattere questa battaglia in prima linea, così come hanno sempre fatto durante la loro vita. Grazie a loro, agli infermieri, ai medici, grazie alle forze dell’Esercito, che ci hanno mandato 15 infermieri e 10 medici, noi ora siamo operativi, l’ospedale è aperto e prevediamo che domani (oggi, ndr) arriveranno già i primi 20 malati. E soprattutto prevediamo che, reperendo personale anche con l'aiuto della chiamata che è stata fatta a livello nazionale, grazie a questa task force di medici che verrà realizzata, noi avremo la possibilità di ampliare ulteriormente questo spazio con altri piani successivi. Perché abbiamo bisogno di posti, abbiamo bisogno di letti, abbiamo bisogno di garantire a tutti i piemontesi che verranno curati".





"Verduno – ha ribadito l'ex europarlamentare – fungerà da ospedale polmone per accogliere tutti i malati di Coronavirus del Piemonte quando hanno superato la fase dell’acuzie e necessitano di essere curati all'interno di una struttura ospedaliera, liberando posti negli ospedali di tutto il Piemonte".



"Questa è una struttura di cui si è discusso anche tanto negli anni – ha proseguito il governatore, ricordando le polemiche che negli anni ne accompagnato i lavori –. Io però sono felice, da albese, che oggi possa aprirsi, venendo messa a disposizione di tutti i cittadini del Piemonte. Nulla però si può fare però se non ci sono le persone. E quindi grazie a tutte le persone che stanno rendendo possibile che in una settimana potessero aprirsi questi 55 posti, grazie a tutti quelli che ci stanno aiutando, mandando aiuti, sostegni, anche solo un messaggio di conforto".

"Abbiamo però un dovere come cittadini - ha chiosato il presidente –: far sì che la curva del contagio si abbassi, e la curva si abbassa solo se siamo noi a farla abbassare col nostro comportamento. E’ quindi proprio nel rispetto di questa struttura, di questo personale, di chi occuperà questi letti, proprio nel rispetto loro impegniamoci tutti a controllare noi stessi e le persone a noi vicine, perché queste rigorose regole di comportamento vengono rispettate sempre di più da tutti".