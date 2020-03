Lagnasco, l'associazione Bertola dona 2 mila euro alla Residenza Don Eandi per sostenerla durante l'emergenza Covid-19

L’Associazione intende supportare chi lavora nell’emergenza sanitaria e nel frattempo sostenere chi merita speranza per il suo futuro: per questo motivo sono stati donati 2.000 euro alla Residenza Don Eandi di Lagnasco e 2.000 euro alla causa Carlo Ghietti.

La donazione, così consistente per un’associazione giovane, è stata possibile grazie alle iniziative proposte dalla stessa, nelle quali si sono raccolti fondi (ultima delle quali il fitwalking "A Passo di Salute" del settembre scorso) e in parte grazie alla sussistenza devoluta dalla ex associazione "Cresciamo Insieme" all’atto dello scioglimento della stessa: questi fondi, vincolati alle politiche giovanili, di comune accordo sono stati in parte destinati a queste iniziative, in quanto alcune tematiche di stringente attualità non potevano attendere.