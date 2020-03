"L'apertura dell'ospedale di Verduno ai pazienti Covid-19 dona il senso di una Regione che tiene duro nel marasma e nella difficoltà"

Non è il momento di fare alcun tipo di festa, il dolore per la scomparsa quotidiana di così tante persone riempie i nostri pensieri, è per giusto ringraziare il nostro Presidente Alberto Cirio che con tutta la sua Giunta ed in particolare l’assessore alla sanità Icardi, stanno aiutandoci ad avere una speranza. Ritengo altresì molto positiva la richiesta avanzata dalla Regione Piemonte affinché venga immediatamente riattivato il servizio della Croce Rossa Militare, un Corpo che oggi più che mai ha la necessità di essere messo in campo per la nostra difesa sanitaria, e che il Governo, invece, continua a tenere bloccato nel suo agire ormai improcrastinabile.