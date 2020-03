Le Associazioni di Magliano Alpi acquistano 365 mascherine di protezione per i cittadini

Di fronte all’emergenza Coronavirus ognuno è chiamato a fare la propria parte, non solo limitando al massimo gli spostamenti, ma anche cercando di aiutare gli altri.

Per questo le Associazioni di volontariato di Magliano Alpi “Ecobeinale Onlus”, “L’Anello Forte Onlus” e il “Gruppo Teatro” hanno deciso di unire le forze per dare un contributo ai loro concittadini. Sono state acquistate 365 mascherine di protezione delle vie respiratorie, realizzate in tessuto certificato e lavabili, che a partire da lunedì 30 marzo saranno messe gratuitamente a disposizione degli abitanti di Magliano Alpi, presso la locale Farmacia Occelli. Chi lo desidera può lasciare un’offerta libera; il ricavato sarà utilizzato per acquistare altre mascherine.

Poiché la solidarietà moltiplica i suoi effetti, segnaliamo che questa iniziativa contribuirà anche a sostenere la Protezione Civile di Fossano alla quale la ditta produttrice, nell’ambito dell’iniziativa “UDFA AiutaciadAiutarti”, devolve quanto ricavato dalla vendita delle mascherine.

Le Associazioni di volontariato maglianesi sono inoltre disponibili a collaborare con l’Amministrazione Comunale nelle eventuali iniziative di solidarietà che volesse intraprendere.

Il fondatore dell’Associazione Ecobeinale, Dott. Edoardo Belgrano, ci ha lasciati un anno e mezzo fa con questo motto: “darsi da fare per gli altri è anche bello”. Ora più che mai dobbiamo metterlo in pratica.