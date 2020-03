Marene: nuovo caso positivo al Covid-19, ma i ricoverati danno segni di miglioramento

Un nuovo caso positivo a Marene. Continua dunque a salire la conta dei contagi tra i cittadini, ma tra i ricoverati ci sono dei miglioramenti.

“Le loro condizioni sono in miglioramento - ha confermato la sindaca Roberta Barbero - facciamo loro tanti a auguri di guarigione”.

Tra le nuove comunicazioni anche quella riguardante il prelievo delle pensioni dalle banche Cassa di Risparmio e Bcc. “Dal 1° aprile saranno a disposizione le pensioni, ma non recatevi in banca, preferite prelievi tramite bancomat, chi non ne è provvisto può fare richiesta, vi sarà consegnato immediatamente. Altrimenti le banche chiedono di telefonare per prendere appuntamento”.

Una scelta specifica per continuare a evitare gli assembramenti in un paese che rimane comunque in una situazione grave come ha anche ricordato Roberta Barbero.