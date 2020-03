Morozzo: primo positivo al Coronavirus, ma non abita in paese (VIDEO)

Primo caso di Coronavirus a Morozzo, o meglio: primo caso "virtuale" di Coronavirus a Morozzo. Il perché è presto detto: a risultare positivo al Covid-19 è stato infatti un cittadino anagraficamente iscritto nei registri comunali, ma in realtà residente presso un'altra area territoriale.

L'ha confermato nel pomeriggio di oggi il sindaco, Mauro Fissore, mediante un filmato: "Il paziente è ospedalizzato e fortunatamente non versa in gravi condizioni. Non ha avuto contatti nel Morozzese nell'ultimo mese, neppure con i suoi familiari, dunque voglio rassicurare la popolazione su quest'aspetto e fare chiarezza su altre situazioni".

Quali? "Abbiamo tre casi di cittadini in regime di sorveglianza attiva, dal momento che hanno avuto contatti con altre persone risultate in un secondo momento positive al tampone. Tutti e tre non presentano comunque alcun sintomo, ma dovranno restare a casa per un certo numero di giorni. Stessa situazione per l'ulteriore caso di un residente formalmente iscritto ai nostri registri, ma domiciliato a Cuneo, e posto in quarantena per lo stesso motivo".