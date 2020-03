Peveragno, ancora nessun nuovo positivo: "Non fidiamoci delle apparenze: non si molla"

"Insomma un momento fortunatissimo, ma... non fidatevi delle apparenze. Il numero di positivi al test è un numero ingannevole, su cui non fare molto affidamento. E' sufficiente che per un qualsiasi motivo nella nostra zona siano stati fatti meno tamponi che in un'altra, e l'illusione che le cose vadano bene è servita. Quindi continuiamo a non abbassare la guardia, e nessuno pensi che stiamo uscendo dai guai. Un esempio su tutti: il dato dei morti di COVID19 in rapporto al numero di abitanti ieri in Piemonte era perfettamente uguale a quello della Lombardia del 16 marzo (fonte dei dati: Ministero della Salute). Ovvero, siamo in ritardo di due settimane sulla Lombardia. Un ritardo che, se sfruttato bene, applicando con impegno tutte le misure di prevenzione, potrebbe avanzarci molti lutti, e magari fra due settimane il nostro dato potrebbe essere migliore di quello dei nostri sfortunatissimi vicini".