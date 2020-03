Primo lutto a Fossano per Coronavirus: un uomo di 82 anni ricoverato al Carle e affetto da pregresse patologie

Alle ore 9,08 di lunedì 30 marzo il sindaco di Fossano Dario Tallone ha ricevuto comunicazione ufficiale telefonica dal dott. Zito dell'AslCn1 di Fossano della notizia del primo decesso per Covid-19 in città.

L'Uomo A. G. di anni 82 era ricoverato all'ospedale Carle di Cuneo affetto da pregresse gravi patologie. Il rito funebre si svolgerà in forma strettamente privata, come prevede la normativa vigente in materia, nel pomeriggio di lunedì 30 marzo.

L'amministrazione si unisce al lutto della famiglia.