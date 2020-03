Prorogate le riduzioni di orario e le chiusure domenicali degli ipermercati della Granda

Dopo le chiusure di domenica 22 e domenica 29 marzo di quasi tutti i grandi ipermercati della provincia di Cuneo, oltre alla riduzione degli orari di apertura, molte delle misure verranno prorogate.

Il gruppo Dimar, fanno sapere dalla direzione, ha previsto per tutti i suoi punti vendita le chiusure per il 5 aprile e per il 12, giorno di Pasqua. Il punto vendita di Madonna dell'Olmo dal lunedì al sabato sarà aperto dalle 8.30 alle 19.30. Per conoscere gli orari dei singoli punti vendita consultare il sito www.mymercato.it

L'Auchan di Cuneo conferma altre due domeniche di chiusura e gli orari ridotti delle ultime settimane, 8.30-19.

Stessi orari per la Coop di via Cascina Colombaro e stesse chiusure domenicali.

Il Conad di Borgo San Dalmazzo è aperto invece dalle 8.30 alle 20. Domenica 5 aprile sarà aperto dalle 8.30 alle 13. Ancora nessuna comunicazione su domenica 12.

Per quanto riguarda il giorno 13 aprile, Pasquetta, non c'è ancora chiarezza e univocità. Il dubbio è legato al fatto che due giorni consecutivi di chiusura - il 12 e il 13 aprile - potrebbero creare ressa e quindi assembramenti tra le corsie dei supermecati.

La decisione verrà presa nei prossimi giorni.