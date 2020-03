Raccolti oltre 400 mila euro a sostegno degli ospedali di Savigliano, Saluzzo e Fossano

Supera i 400.000 euro la raccolta fondi per l’emergenza COVID-19 organizzata da Amici dell'Ospedale SS Annunziata Onlus ”, “Cuore in mente”di Savigliano e “Officina delle Idee per il futuro dell’Ospedale Civile di Saluzzo” e che ha visto aderire subito dopo il suo avvio anche la piattaforma “Solidali” e la Associazione “Amici del Cuore” di Fossano.