Savigliano, raccolta rifiuti: per plastica e Rsu si potranno usare sacchetti trasparenti acquistabili nei supermercati

A Savigliano, considerata la richiesta di molti cittadini su come fare quando si finiscono i sacchetti per la raccolta differenziata, il Comune dopo essersi confrontato con il consorzio che gestisce il servizio di raccolta rifiuti, ha deciso che per RSU e Plastica potranno essere utilizzati anche i sacchetti semitrasparenti (non neri) acquistabili nei supermercati.

Per l’umido invece si potranno utilizzare i sacchetti del pane e i sacchetti della spesa in materiale biodegradabile. Assolutamente da non usare invece i sacchetti semitrasparenti in plastica.





“Cerchiamo tutti di fare un sforzo e pazientare - scrive l’Amministrazione -. Alla fine dell'emergenza verranno attivati dei punti di distribuzione straordinaria.

Ricordiamo che il servizio di raccolta rifiuti continua ad essere garantito con le normali frequenze di raccolta”.

Ancora chiusa al pubblico l'area ecologica e ferma la distribuzione nell’androne comunale.

Per gli orari e i giorni di raccolta è possibile consultare il sito dello Csea: https://www.consorziosea.it/comuni/savigliano/ https://www.consorziosea.it/comuni/savigliano/