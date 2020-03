Savigliano: tredici i contagi da Coronavirus, quaranta i cittadini in domicilio fiduciario

Ad oggi sono tredici i saviglianesi positivi al Coronavirus confermati dall’Asl Cn1. L’annuncio poco fa del sindaco Giulio Ambroggio tramite video su Faceook.

“Alcuni sono in ospedale altri in quarantena - specifica il primo cittadino - circa 40 persone che sono costretti nella loro abitazione al domicilio fiduciario, non positive cioè ma hanno avuto contatti che si sono dimostrati positivi. Se entro 15 giorni non presenteranno sintomi potranno andarsene tranquillamente”.

Nel frattempo le mascherine fornite dal Comune sono in fase di distribuzione, 4.200 quelle consegnati fino ad oggi dai volontari della Croce Rossa.

“Sono 9.522 le famiglie a Savigliano - spiega il sindaco - quasi la metà quindi sono state distribuite, prossimi giorni termineremo”.

Prorogate fino al 30 novembre sia tassa per occupazione del suolo pubblico, sia quella per la pubblicità. Sospesa la tassa rifiuti sospesa “Stabiliremo nuove modalità pagamento - annuncia il primo cittadino - esonerammo inoltre gli ambulanti che non sono potuti venire nei giorni di mercato”.

Altra iniziativa che sarà presto attiva quella del servizio di consulenza psicologica, “Rringrazio Petra Senesi che si è attivata. stiamo cercando un elenco di psicologi che potranno essere contattati telefonicamente da chi ha necessità”.

Il Comune sta inoltre lavorando per la gestione dei oltre 100 mila euro in nei prossimi giorni dallo Stato per i buoni spesa da distribuire alla popolazione.

Il Consorzio Monviso Solidale fornirà al Comune l’elenco delle persone che hanno diritto a ricevere i buoni. “Stamperemo i buoni con tagli da 25 euro e da 50 euro, che saranno distribuiti in base alle necessità dalla San vincenzo e dalla Caritas. Non telefonate - ricorda Giulio Ambroggio - non venite in comune, quando avremo la possibilità di accedere ai buoni, saremo noi a farveli avere”.