Noi, che sempre abbiamo affrontato la vita con abituale ironia, di fronte all'immane sventura, ci uniamo al rimpianto per quanti ci stanno lasciando, e alla riconoscenza per quanti vivono nel pericolo in difesa degli altri. Nella profonda semplicità con la quale il grande Totò ci rammentò per sempre che l'imprevedibile "livella" rende uguali gli uomini nell'estrema battaglia, offriamo un sorriso che, almeno per un attimo, vi distolga dall'incalzare del male.



Gli Uomini di Mondo