Tre milioni e 366 mila euro assegnati ai Comuni del Cuneese per buoni spesa e generi di prima necessità

È di 3 milioni e 366 mila di euro (su un importo totale di 400 milioni di euro stanziati allo scopo) la cifra destinata ai Comuni della Granda per buoni spesa o comunque utilizzabili per l’acquisto di generi di prima necessità.

L’importo, ripartito Comune per Comune, è stabilito nell’ordinanza firmata domenica sera dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Saranno i Servizi sociali di ciascun Comune in collaborazione con gli enti assistenziali a stabilire e individuare chi ne avrà diritto, con precedenza a chi già non è destinatario di altri sussidi, quali ad esempio il reddito di cittadinanza.

All’articolo 2 dell’ordinanza vengono spiegati i criteri della ripartizione.

Una quota pari all’80%, pari a 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune. Una quota pari al restante 20%, per complessivi 80 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun Comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali di riferimento sono quelli del 2017. Il contributo minimo di ciascun Comune non può essere inferiore a 600 euro.

E’ specificato che i Comuni per l’acquisto e la distribuzione possono avvalersi e coordinarsi con enti e associazioni di volontariato.

I Servizi sociali di ciascuna amministrazione comunale individuano i beneficiari aventi diritto ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.







Di seguito l’importo assegnato a ciascun Comune della Provincia di Cuneo.



ACCEGLIO 1.018,71

AISONE 1.166,34

ALBA 167.031,08

ALBARETTO DELLA TORRE 1.195,47

ALTO 1.095,56

ARGENTERA 600,00

ARGUELLO 1.366,85

BAGNASCO 6.306,04

BAGNOLO PIEMONTE 39.841,91

BALDISSERO D'ALBA 6.051,43

BARBARESCO 3.339,99

BARGE 52.396,09

BAROLO 3.658,08

BASTIA MONDOVÌ 4.963,

BATTIFOLLO 1.190,33

BEINETTE 19.596,90

BELLINO 682,76

BELVEDERE LANGHE 2.919,35

BENE VAGIENNA 21.837,85

BENEVELLO 2.530,29

BERGOLO 600,00

BERNEZZO 23.942,46

BONVICINO 600,00

BORGOMALE 2.298,74

BORGO SAN DALMAZZO 65.962,06

BOSIA 1.331,87

BOSSOLASCO 3.382,40

BOVES 56.601,03

BRA 157.223,18

BRIAGLIA 1.627,58

BRIGA ALTA 600,00

BRONDELLO 2.204,64

BROSSASCO 7.027,63

BUSCA 60.347,36

CAMERANA 3.149,13

CANALE 32.073,67

CANOSIO 631,72

CAPRAUNA 600,00

CARAGLIO 38.168,41

CARAMAGNA PIEMONTE 17.446,97

CARDÈ 8.209,31

CARRÙ 25.490,93

CARTIGNANO 1.198,82

CASALGRASSO 8.336,46

CASTAGNITO 11.969,28

CASTELDELFINO 948,14

CASTELLETTO STURA 8.524,63

CASTELLETTO UZZONE 2.019,70

CASTELLINALDO D'ALBA 6.247,25

CASTELLINO TANARO 1.841,66

CASTELMAGNO 600,00

CASTELNUOVO DI CEVA 612,15

CASTIGLIONE FALLETTO 3.705,79

CASTIGLIONE TINELLA 5.937,01

CASTINO 3.521,17

CAVALLERLEONE 4.900,59

CAVALLERMAGGIORE 32.383,66

CELLE DI MACRA 651,21

CENTALLO 44.131,10

CERESOLE ALBA 11.800,72

CERRETTO LANGHE 2.283,14

CERVASCA 27.218,23

CERVERE 13.900,84

CEVA 31.209,99

CHERASCO 49.251,53

CHIUSA DI PESIO 23.400,35

CIGLIÈ 1.171,63

CISSONE 741,91

CLAVESANA 5.080,21

CORNELIANO D'ALBA 12.321,73

CORTEMILIA 13.492,08

COSSANO BELBO 6.260,61

COSTIGLIOLE SALUZZO 20.481,79

CRAVANZANA 2.458,47

CRISSOLO 1.184,23

CUNEO 297.651,01

DEMONTE 11.938,19

DIANO D'ALBA 19.196,96

DOGLIANI 30.276,15

DRONERO 43.170,38

ELVA 926,69

ENTRACQUE 5.714,54

ENVIE 15.299,27

FARIGLIANO 11.430,43

FAULE 2.876,32

FEISOGLIO 1.616,98

FOSSANO 128.430,39

FRABOSA SOPRANA 4.237,68

FRABOSA SOTTANA 9.762,91

FRASSINO 1.800,66

GAIOLA 3.632,14

GAMBASCA 2.466,21

GARESSIO 16.201,58

GENOLA 16.365,60

GORZEGNO 1.610,64

GOTTASECCA 816,03

GOVONE 11.858,89

GRINZANE CAVOUR 10.751,57

GUARENE 19.043,22

IGLIANO 600,00

ISASCA 600,00

LAGNASCO 10.005,11

LA MORRA 15.174,70

LEQUIO BERRIA 2.570,30

LEQUIO TANARO 4.880,06

LESEGNO 5.521,29

LEVICE 1.236,65

LIMONE PIEMONTE 7.724,38

LISIO 1.268,67

MACRA 600,00

MAGLIANO ALFIERI 11.733,21

MAGLIANO ALPI 14.207,74

MANGO 10.242,42

MANTA 20.071,72

MARENE 20.911,02

MARGARITA 8.258,58

MARMORA 600,00

MARSAGLIA 1.598,30

MARTINIANA PO 5.018,60

MELLE 2.134,82

MOIOLA 1.150,44

MOMBARCARO 1.525,18

MOMBASIGLIO 3.501,24

MONASTERO DI VASCO 6.844,32

MONASTEROLO CASOTTO 636,81

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO 7.991,42

MONCHIERO 4.055,51

MONDOVÌ 118.786,84

MONESIGLIO 3.371,29

MONFORTE D'ALBA 11.484,80

MONTÀ 28.065,79

MONTALDO DI MONDOVÌ 3.887,64

MONTALDO ROERO 5.374,93

MONTANERA 4.491,44

MONTELUPO ALBESE 2.852,40

MONTEMALE DI CUNEO 1.579,14

MONTEROSSO GRANA 4.073,68

MONTEU ROERO 10.328,56

MONTEZEMOLO 1.479,78

MONTICELLO D'ALBA 13.259,52

MORETTA 22.467,05

MOROZZO 12.862,42

MURAZZANO 5.825,32

MURELLO 5.826,96

NARZOLE 21.576,28

NEIVE 19.902,32

NEVIGLIE 2.759,19

NIELLA BELBO 2.262,64

NIELLA TANARO 6.177,02

NOVELLO 5.403,28

NUCETTO 2.173,64

ONCINO 600,00

ORMEA 1.587 9.729,11

OSTANA 600,00

PAESANA 17.040,71

PAGNO 3.415,44

PAMPARATO 1.563,96

PAROLDO 1.130,22

PERLETTO 1.838,36

PERLO 834,27

PEVERAGNO 31.782,34

PEZZOLO VALLE UZZONE 2.660,16

PIANFEI 11.780,71

PIASCO 15.409,41

PIETRAPORZIO 600,00

PIOBESI D'ALBA 7.178,32

PIOZZO 6.190,36

POCAPAGLIA 17.643,61

POLONGHERA 6.799,67

PONTECHIANALE 1.092,66

PRADLEVES 1.421,31

PRAZZO 1.400,50

PRIERO 3.532,01

PRIOCCA 10.877,44

PRIOLA 4.481,67

PRUNETTO 2.592,32

RACCONIGI 57.732,72

REVELLO 28.064,56

RIFREDDO 7.429,93

RITTANA 621,85

ROASCHIA 695,67

ROASCIO 704,45

ROBILANTE 13.546,

ROBURENT 2.913,59

ROCCABRUNA 8.228,03

ROCCA CIGLIÈ 960,57

ROCCA DE' BALDI 9.455,85

ROCCAFORTE MONDOVÌ 14.250,56

ROCCASPARVERA 4.298,32

ROCCAVIONE 16.214,08

ROCCHETTA BELBO 1.065,88

RODDI 8.641,55

RODDINO 2.240,08

RODELLO 5.073,60

ROSSANA 4.851,95

RUFFIA 2.637,36

SALE DELLE LANGHE 2.690,99

SALE SAN GIOVANNI 985,29

SALICETO 6.658,76

SALMOUR 4.556,67

SALUZZO 91.467,88

SAMBUCO 633,06

SAMPEYRE 6.517,96

SAN BENEDETTO BELBO 1.009,14

SAN DAMIANO MACRA 2.734,23

SANFRÈ 17.464,86

SANFRONT 14.989,53

SAN MICHELE MONDOVÌ 12.474,30

SANT'ALBANO STURA 14.484,48

SANTA VITTORIA D'ALBA 16.385,05

SANTO STEFANO BELBO 25.052,22

SANTO STEFANO ROERO 8.573,74

SAVIGLIANO 114.540,29

SCAGNELLO 1.133,33

SCARNAFIGI 13.902,00

SERRALUNGA D'ALBA 3.688,49

SERRAVALLE LANGHE 1.579,87

SINIO 3.203,24

SOMANO 2.563,86

SOMMARIVA DEL BOSCO 39.016,16

SOMMARIVA PERNO 14.680,03

STROPPO 777,96

TARANTASCA 14.554,

TORRE BORMIDA 1.002,27

TORRE MONDOVÌ 2.818,32

TORRE SAN GIORGIO 3.880,74

TORRESINA 600,00

TREISO 4.114,01

TREZZO TINELLA 1.828,82

TRINITÀ 15.031,82

VALDIERI 5.399,02

VALGRANA 5.138,87

VALLORIATE 600,00

VENASCA 8.964,64

VERDUNO 3.068,24

VERNANTE 6.606,37

VERZUOLO 37.940,69

VEZZA D'ALBA 12.114,07

VICOFORTE 16.556,78

VIGNOLO 13.651,53

VILLAFALLETTO 20.444,44

VILLANOVA MONDOVÌ 34.188,86

VILLANOVA SOLARO 4.936,42

VILLAR SAN COSTANZO 9.420,77

VINADIO 3.207,45

VIOLA 2.281,23

VOTTIGNASCO 3.595,22