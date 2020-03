Un grazie agli operatori sociosanitari e al personale delle residenze per anziani

Buongiorno direttore,

sono una figlia che da circa un mese NON vede la mamma, ed è un pensiero che rammarica l'anima. Come famiglia abbiamo sempre cercato di essere presenti in questo lungo periodo di degenza. E ora, siamo IMPOTENTI di fronte ad un nemico invisibile, che tarpa la nostra libertà.

In questa riflessione, volevo rivolgere un grande GRAZIE a tutte le oss e al personale che nelle residenze per anziani si prodigano con mezzi limitati a supportare situazioni non facili con persone fragili. Ringrazio tutto il gruppo di lavoro della Residenza SERENI ORIZZONTI di Bra. Nella speranza che tutto finisca presto. BENE per tutti e per tutto.

Lettera firmata