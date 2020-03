Caritas Cuneo, il direttore Mezzavilla: "In questo momento siamo tutti più vulnerabili, continuiamo ad operare sul territorio a 360 gradi" (VIDEO)

Prosegue, pur con qualche modifica rispetto al solito, la preziosa attività della Caritas Diocesana di Cuneo sul territorio.

L'emergenza sanitaria in atto nasconde ma non cancella un'altra problematica drammatica, la povertà, che rischia di essere amplificata dalla crisi conseguenza del coronavirus così come la vulnerabilità generale delle persone.

Ne abbiamo parlato con Claudio Mezzavilla, direttore della Caritas di Cuneo, nel corso di un'intervista via Skype. Seguiranno, nei prossimi giorni, collegamenti analoghi con altri soggetti operanti sul territorio, in modo da accendere i riflettori, giorno dopo giorno, sulle tante realtà alle prese con l'attuale emergenza.

Per fronteggiare la situazione è stato creato un apposito Fondo di Solidarietà emergenza Covid19 delle Diocesi di Cuneo e Fossano.

E' possibile fornire un aiuto utilizzando il conto corrente bancario intestato a Diocesi di Fossano-Cuneo presso la Cassa di risparmio di Fossano: IBAN IT50 B061 7046 3200 0000 1614 513