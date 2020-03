Peveragno: il festival "Amicorti" cerca volontari

AmiCorti - Film Festival è alla ricerca di ragazzi con più di 18 anni, a cui piacerebbe diventare parte attiva di un universo interessante e affascinante come quello del cinema. Chiunque deciderà di dare il proprio contributo avrà l’occasione di conoscere da vicino il funzionamento di una macchina organizzativa complessa, che coinvolge esperti del settore e ospiti illustri. Non mancheranno di certo momenti di svago e divertimento. Diventare volontario sarà un momento per incontrare nuove persone, farsi nuovi amici, e sentirsi parte di uno degli eventi principali della città di Peveragno.

Come si diventa volontario? Per farlo basta compilare il form online che si trova sul sito internet, inserire i propri dati personali, e indicare i giorni in cui si è disponibili a collaborare. Ogni candidato sarà poi ricontattato dallo staff del Festival sulla mail indicata, per conferma e maggiori informazioni. Per quanto possibile, si cercherà di organizzare il calendario delle presenze in modo da rispettare le preferenze di ognuno. Ntrita Rossi, direttore artistico di AmiCorti - Film Festival e responsabile coordinamento volontari, sarà a disposizione per qualsiasi informazione. Le iscrizioni sono aperte fino al 2 giugno incluso.