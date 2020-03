Il sindaco di Fossano scrive agli over 65: "Non uscite di casa se non per urgenze e motivi indifferibili"

Sono da ieri in distribuzione agli oltre 6000 over 65 della città di Fossano di una lettera scritta dal sindaco Dario Tallone insieme all'assessore alle politiche sociali Ivana Tolardo, stampata gratuitamente grazie al prezioso contributo della Tipografia Ferrero & Salomone e distribuita grazie al contributo dei volontari della Protezione Civile e delle Altre Associazioni del Territorio.

Alcune famiglie hanno già ricevuto le prime copie della lettera che invita a restare a casa e fornisce le informazioni utili alla fascia di età più sensibile della popolazione.

IL TESTO DELLA LETTERA

Caro/a fossanese

stiamo affrontando un momento di grande difficoltà, un'emergenza che potrà concludersi nel miglior modo possibile solamente con la collaborazione di tutti.

Ti chiedo di uscire di casa il meno possibile, di recarti a fare la spesa al massimo una volta a settimana oppure di affidarti ad un famigliare, ad vicino di casa o di farti consegnare la spesa a domicilio contattando l'associazione Auser al numero 339 1481652 (Viarella) oppure consultando la lista di esercizi commerciali che svolgono questa attività che si può trovare sulla pagina principale del Comune di Fossano (www.comune.fossano.cn.it).

Quando si esce di casa, per necessità (spesa o farmacia) o urgenze, ricordati di indossare la mascherina ed i guanti e comunque di limitare al massimo gli spostamenti e mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro, nel caso in cui non sei in possesso della mascherina, ti ricordo che puoi utilizzare un foulard, una sciarpa o puoi realizzarla in stoffa, meglio se cotone.

Grazie per la tua preziosa collaborazione.

Colgo l'occasione per porgerti i più affettuosi saluti.

Il Sindaco Dario Tallone