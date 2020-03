La sindaca di Trinità Zucco manda un messaggio vocale ai cittadini: “Non andate a messa e non imbrattate le strade!”

Torna a comunicare ai suoi cittadini con dei vocali su whatsapp la sindaca di Trinità Ernesta Zucco e ammonisce i suoi cittadini per due ragioni ben precise: la sporcizia e le messe.

Proprio le messe che in questo periodo sono vietate per evitare potenziali assembramenti sono il punto focale del messaggio ai residenti: i cittadini del Bricco si recherebbero a messa a Loreto dove il parroco continuerebbe a officiarle.

“Vorrei ricordare ai cittadini del Bricco di non andare a messa perché il sacerdote di Loreto che sta dicendo la messa sta facendo un errore gravissimo, non deve farla. Rispettate le disposizioni e non andate a messa e non andate a pulire la chiesa come stanno facendo tutti i trinitesi con il nostro parroco. Mi raccomando rispettiamo le regole, stiamo a casa e non andiamo a imbrattare le strade” ha detto la sindaca Zucco nel suo messaggio.

Per quanto riguarda l’immondizia il problema è che alcuni cittadini stanno riempiendo i cestini lungo le strade senza attendere il giorno della raccolta porta a porta. Un’indicazione importante arriva in merito ai rifiuti per le persone in quarantena: “Devono buttare tutto nell’indifferenziato e non fare la raccolta differenziata”.

“Abbandonare i rifiuti nei contenitori lungo le strade è vietato, ma non solo da adesso – ha precisato la sindaca Zucco -. È vietato da sempre! Non lo fate!”

Attualmente a Trinità ci sono 4 contagiati da Covid-19 e si piange il decesso di un cittadino di 87 anni ricoverato al Carle di Cuneo.

