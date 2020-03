Strade, nuovo asfalto sulla Provinciale tra Sinio e Albaretto Torre

Nei giorni scorsi la Provincia ha compiuto un intervento di manutenzione, rifacendo il manto stradale della Provinciale 291, nel tratto che da Sinio arriva alla salita di Albaretto Torre.

Oltre all’intervento in Alta Langa, proseguiranno fino al termine previsto per la serata di sabato 4 aprile i lavori iniziati nei giorni scorsi sulla Provinciale 7, nel tratto compreso tra le rotatorie di Roddi e Pollenzo. Qui l’intervento ha richiesto la chiusura parziale della tratta, col divieto di transito ai veicoli nella direzione da Roddi e verso Pollenzo, oltre al divieto di transito ai mezzi pesanti (7,5 t) nel tronco Pollenzo-Borgo Nuovo e la chiusura totale del tratto Pollenzo-Santa Vittoria in località Crociera Burdina. Consentite unicamente le operazioni di carico e scarico delle merci e il passaggio per i residenti.

I lavori si concentreranno prima sulla rotatoria di Pollenzo e, successivamente, su quella di Roddi. Sarà infine vietato il transito lungo la direttrice Cantina Roddi-Pollenzo, dove saranno consentite le sole operazioni di carico e scarico e il transito dei residenti.

L'opera rientra nell’ambito del programma di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità provinciale.