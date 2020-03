Lutto a Cuneo: è morto Giuseppe Agnello, finanziere in pensione di 60 anni

È morto a 60 anni Giuseppe Agnello, finanziere in pensione che abitava in frazione Ronchi a Cuneo. L'uomo era ricoverato all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Di origini siciliane, Giuseppe Agnello era nato a Licata e si era arruolato nel 1980 presso la Scuola Allievi di Cuneo. Aveva prestato servizio presso la 2ª Compagnia Venezia, tornando poi in Granda alla Scuola Allievi e infine alla Compagnia di Cuneo come Brigadiere Capo. Era in congedo dal 2012.

Lascia la moglie Anna Giliberto, i figli Daniele - infermiere a Fossano e sposato con Roberta - e Alessio, operaio alla Michelin di Cuneo, sposato con Giulia. Aveva una nipotina di 3 anni che amava alla follia e a giugno nascerà la sua seconda nipotina.

L'ANFI di Cuneo (Associazione Finanzieri d’Italia) esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e lo ricorda con affetto: “Addio caro amico... Il tuo cuore, il tuo sorriso e la tua fierezza rimarranno impressi nella mente di tutti noi che abbiamo condiviso con te una parte indimenticabile del nostro percorso di vita”.

Il funerale sarà celebrato in forma privata, in base alle regole del Decreto Ministeriale legato all'emergenza Coronavirus.