L'educazione finanziaria vince in casa con Ghisolfi e la FEDUF

Con la lezione odierna, dedicata al provvedimento fortemente voluto dall'Associazione bancaria Italiana -ABI per sospendere le rate dei mutui ai lavoratori autonomi e dipendenti messi in sofferenza dagli effetti recessivi del coronavirus, sono già undici i video- insegnamenti finora svolti dal Banchiere Europeo e scrittore fossanese Beppe Ghisolfi, rigorosamente da casa.

Una possibilità certamente preziosa per padroneggiare parole e termini aggiornati alla crisi odierna, con l'obiettivo di conoscerla e di gestirla in due fasi: sia tra le mura domestiche, tramite scelte non emotive sui propri risparmi a rischio di erosione per il blocco di molte attività lavorative, sia una volta che si potrà tornare a uscire e affrontare un periodo di transizione che in ogni caso richiederà la restante parte dell'anno per colmare il divario creatosi.