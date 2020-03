Una spesa di qualità, scegliendo fra formaggi, carne e salumi, ortaggi e frutta, di 3 nostri produttori di eccellenze e consegnati direttamente a casa tua

Flavio, Edoardo e Marco si propongono la vostra spesa, certi di far arrivare nelle vostre case dei prodotti eccellenti, naturali, e ricchi di benessere. Non è indispensabile acquistare insieme i loro prodotti, ma possono essere contattati singolarmente.

Flavio ha una convinzione ferrea: “La carne deve avere quel sapore antico, naturale e contadino del quale ci parlavano i nostri nonni”. E per questo i maiali li alleva allo stato brado, nei prati e boschi incontaminati delle pendici di Borgata Lauro di Rossana, Poi, per far fronte alla crescente richiesta, ha dato in gestione altri suoi suini ad alcuni allevatori di Vottignasco, che garantiscono però libera circolazione agli animali e si nutrono delle stesso cibo di quelli allevati in collina.