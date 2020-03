Ammortizzatori sociali per le imprese: domani il webinair di Confindustria Cuneo

Al via domani 1° aprile il primo webinar organizzato da Confindustria Cuneo. Appuntamento alle ore 15.00 insieme ai funzionari dell’Associazione per parlare di “Ammortizzatori sociali per le imprese: quali sono e come richiederli”. Confindustria Cuneo inaugura così una serie di focus tecnici online che, come spiegano i vertici dell’Associazione "permettono di essere vicini alle aziende e di mettere al servizio le nostre competenze".



Nel webinar di domani verranno illustrati gli ammortizzatori sociali a favore delle imprese che, in questo periodo di emergenza, sono costrette a ridurre o sospendere le proprie attività. Il Decreto Cura Italia ha stanziato finora infatti quasi sei miliardi di euro a favore di strumenti quali Cassa integrazione ordinaria (CIG), Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) e Fondo di Integrazione Salariale (FIS): proprio queste misure saranno oggetto del webinar in programma.



A offrire una panoramica delle misure disponibili e le relative modalità di richiesta saranno Giacomo Bordone, Responsabile dell'Area Lavoro, Previdenza e Formazione, e Carlo Baudena, Responsabile del Servizio Relazioni Industriali dell'Area Lavoro e Welfare.



"In questo periodo di emergenza, numerose realtà del territorio hanno dovuto ridurre o sospendere l'attività: al momento registriamo quasi 25.000 dipendenti fermi solo nelle aziende associate a Confindustria Cuneo. - spiegano i vertici dell'Associazione - La prima conseguenza, per i lavoratori, è una diminuzione delle retribuzioni, che si può compensare proprio con gli ammortizzatori sociali previsti nel decreto Cura Italia: cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e fondo di integrazione salariale. Conoscere le modalità di erogazione di questi strumenti è dunque strategico per le aziende. L'INPS al momento sta stanziando diversi milioni di euro per coprire queste misure."



Il webinar si svolge mercoledì 1° aprile dalle 15.00 alle 16.30. Adesioni sul sito csi.uicuneo.it alla sezione seminari tecnici. Ad iscrizione avvenuta si riceveranno le istruzioni per collegarsi. Webinar riservato alle imprese associate.